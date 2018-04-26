У МЗС Росії "не змогли залишити без уваги" надання автокефалії УПЦ
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Рішенням про звернення до Вселенського патріарха щодо надання автокефалії Православній Церкві в України, Київ прагне "принести в жертву своєї оскаженілої русофобської політики релігійний мир у власній країні". Про це під час брифінгу сказала речниця Міністерства Закордонних справ РФ Марія Захарова, передає УНН.
"Ми не можемо залишити без уваги нещодавнє звернення Президента України П.А.Порошенко до Константинопольського патріарха з проханням про підтримку проекту створення в країні якоїсь "єдиної помісної православної церкви" і надання їй автокефального статусу", - сказала Захарова.
За її словами, спроби реалізації подібного сценарію "йдуть врозріз з інтересами українського народу, здатні істотно ускладнити і без того вельми напружену внутрішньополітичну обстановку".
"У наявності прагнення київського режиму, який проводить курс на тотальну українізацію, принести в жертву своєї оскаженілої русофобської політики релігійний мир у власній країні, піти на пряме порушення її Конституції і зазіхнути на прийняті в світовому православ'ї канони", - сказала речниця російського МЗС.
Нагадаємо, 17 квітня Президент України Петро Порошенко заявив, що прийняв рішення звернутися до Вселенського патріарха Варфоломія I про томос Українській помісній автокефальній церкві.
Як повідомляв УНН, 19 квітня Верховна Рада підтримала звернення Президента України Петра Порошенка до Вселенського Патріарха Варфоломія про надання автокефалії православній церкві України.