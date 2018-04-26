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У МЗС Росії "не змогли залишити без уваги" надання автокефалії УПЦ

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 квітня. УНН. Рішенням про звернення до Вселенського патріарха щодо надання автокефалії Православній Церкві в України, Київ прагне "принести в жертву своєї оскаженілої русофобської політики релігійний мир у власній країні". Про це під час брифінгу сказала речниця Міністерства Закордонних справ РФ Марія Захарова, передає УНН.

У МЗС Росії "не змогли залишити без уваги" надання автокефалії УПЦ

"Ми не можемо залишити без уваги нещодавнє звернення Президента України П.А.Порошенко до Константинопольського патріарха з проханням про підтримку проекту створення в країні якоїсь "єдиної помісної православної церкви" і надання їй автокефального статусу", - сказала Захарова.

За її словами, спроби реалізації подібного сценарію "йдуть врозріз з інтересами українського народу, здатні істотно ускладнити і без того вельми напружену внутрішньополітичну обстановку".

"У наявності прагнення київського режиму, який проводить курс на тотальну українізацію, принести в жертву своєї оскаженілої русофобської політики релігійний мир у власній країні, піти на пряме порушення її Конституції і зазіхнути на прийняті в світовому православ'ї канони", - сказала речниця російського МЗС.

Нагадаємо, 17 квітня Президент України Петро Порошенко заявив, що прийняв рішення звернутися до Вселенського патріарха Варфоломія I про томос Українській помісній автокефальній церкві.

Як повідомляв УНН, 19 квітня Верховна Рада підтримала звернення Президента України Петра Порошенка до Вселенського Патріарха Варфоломія про надання автокефалії православній церкві України.

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