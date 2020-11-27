В МИД РФ обвинили Запад во "вмешательстве" в дела Беларуси
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил США и несколько европейских стран во вмешательстве в дела Беларуси. Свои обвинения Лавров озвучил 26 ноября при встрече с Александром Лукашенко, передает УНН.
Кремль продолжает поддерживать Лукашенко в течение времени, прошедшего после проведения в Беларуси президентских выборов 9 августа.
На пресс-конференции с главой МИД Беларуси Владимир Макеем Лавров заявил, что Запад “использует грязные методы так называемых цветных революций, включая манипулированием общественным мнением, поддержкой сил, которые являются откровенно антиправительственными, а также содействием их радикализации”.
Западные лидеры отказались признать результаты выборов и поддержали оппозиционную лидера Светлану Тихановскую, которая выехала из Беларуси в соседнюю Литву из-за угроз в отношении нее и ее семьи.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Глава МИД Беларуси: Украина не является эталаном по правам человека и пытается изобразить демократию
Массовые акции протеста проходят в Беларуси с дня выборов 9 августа, победу на которых с 80,1% голосов получил Лукашенко. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, она не признала результаты голосования. В первые дни акции вылились в жесткие столкновения манифестантов с правоохранительными органами. Оппозиция призывает продолжать протесты до объявления новых выборов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Европарламент требует от ЕС жестких действий против режима Лукашенко