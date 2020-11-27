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ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 26368 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 42928 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 59700 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
4 марта, 01:40 • 83309 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 107195 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 111210 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 124018 просмотра

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Актуальное
В МИД РФ обвинили Запад во "вмешательстве" в дела Беларуси

В МИД РФ обвинили Запад во "вмешательстве" в дела Беларуси

Киев  •  УНН

 • 11623 просмотра

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил США и несколько европейских стран во вмешательстве в дела Беларуси. Свои обвинения Лавров озвучил 26 ноября при встрече с Александром Лукашенко, передает УНН.

Кремль продолжает поддерживать Лукашенко в течение времени, прошедшего после проведения в Беларуси президентских выборов 9 августа.

На пресс-конференции с главой МИД Беларуси Владимир Макеем Лавров заявил, что Запад “использует грязные методы так называемых цветных революций, включая манипулированием общественным мнением, поддержкой сил, которые являются откровенно антиправительственными, а также содействием их радикализации”.

Западные лидеры отказались признать результаты выборов и поддержали оппозиционную лидера Светлану Тихановскую, которая выехала из Беларуси в соседнюю Литву из-за угроз в отношении нее и ее семьи.

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Массовые акции протеста проходят в Беларуси с дня выборов 9 августа, победу на которых с 80,1% голосов получил Лукашенко. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, она не признала результаты голосования. В первые дни акции вылились в жесткие столкновения манифестантов с правоохранительными органами. Оппозиция призывает продолжать протесты до объявления новых выборов.

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