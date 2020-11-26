Глава МЗС Білорусі: Україна не є еталаном щодо прав людини і намагається зобразити демократію

ukru
Ексклюзив
07:49 • 15287 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

06:32 • 75416 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

03:38 • 102037 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 110645 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 116346 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

18 березня, 17:51 • 104258 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

18 березня, 17:38 • 112542 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

18 березня, 16:31 • 91242 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

Ексклюзив
18 березня, 10:51 • 102319 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

18 березня, 10:29 • 118434 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+3°
3.1 м/с
82 %
757 мм
Похмуро, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
США розсекретили 80 тисяч сторінок документів про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга

США розсекретили 80 тисяч сторінок документів про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга

19 березня, 01:18 • 20497 перегляди
ISW: путін тримає пропозицію про припинення вогню "в заручниках", щоб отримати поступки

ISW: путін тримає пропозицію про припинення вогню "в заручниках", щоб отримати поступки

19 березня, 02:22 • 61981 перегляди
Атака ворога на Київщину: поранено чоловіка, пошкоджено будинки в чотирьох районах

Атака ворога на Київщину: поранено чоловіка, пошкоджено будинки в чотирьох районах

19 березня, 02:34 • 90652 перегляди
Складнощі перекладу: що Трамп і путін мають на увазі під "мораторієм" на удари по енергетиці - ISW

Складнощі перекладу: що Трамп і путін мають на увазі під "мораторієм" на удари по енергетиці - ISW

04:22 • 100798 перегляди
путін сміється над нами - Борис Джонсон про розмову Трампа з очільником рф

путін сміється над нами - Борис Джонсон про розмову Трампа з очільником рф

07:34 • 57750 перегляди
Публікації
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

06:32 • 75426 перегляди
Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

18 березня, 16:04 • 104282 перегляди
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 327449 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 260470 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 353879 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 88808 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 116177 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 116283 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 112884 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 126246 перегляди
Актуальне
Глава МЗС Білорусі: Україна не є еталаном щодо прав людини і намагається зобразити демократію

Глава МЗС Білорусі: Україна не є еталаном щодо прав людини і намагається зобразити демократію

Київ • УНН

 • 13673 перегляди

КИЇВ. 26 листопада. УНН. Глава зоівнішньополітичного відомства Республіки Білорусь Володимир Макей повідомив, що на думку Мінська — “Україна не є еталоном з прав людини”. Про це повідомляє УНН з посиланням на державне агентство Білорусі БелТА.

Володимир Макей вирішив заявити, що міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс нібито нещодавно заявив, що Європа “вже втомилася від України”. Тому “ця країна намагається зобразити із себе еталон демократії і дотримання прав людини”, сказав глава білоруського МЗС.

“Україна не є для нас еталоном з прав людини і, ми вважаємо, не може в даній ситуації виступати ментором або вчителем по відношенню до Білорусі. Коли вони говорять, що піклуються про благо країни або народу Білорусі, це тим більше викликає здивування. Вони заявили, що поставили усі відносини на паузу, що треба чинити тиск, щоб прийшла істина в їх розумінні демократії. При цьому вони приєднуються до санкцій проти Білорусі. Тобто вони допомагають народу і країні через санкції, посилення взаємодії. Це абсолютно збочена логіка, і ми категорично не вітаємо такий підхід”, — повідомив дипломат.

За словами міністра, білоруська сторона вже виробила і готова вжити відповідних заходів. “На початковому етапі ми також підготували санкційний список щодо офіційних осіб України. Будемо дивитися, як події розвиватимуться далі. Ми не будемо залишати без відповіді жодну з дій України, спрямовану проти білоруської держави”, — стверджує Володимир Макей.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей вважає приєднання України до європейських санкцій щодо Мінська “насмішкою над здоровим глуздом” і погрожує відповіддю на такі дії.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.13
Bitcoin
$83,201.70
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$40.76
Золото
$3,048.95
Ethereum
$1,938.91