Глава МЗС Білорусі: Україна не є еталаном щодо прав людини і намагається зобразити демократію

Володимир Макей вирішив заявити, що міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс нібито нещодавно заявив, що Європа “вже втомилася від України”. Тому “ця країна намагається зобразити із себе еталон демократії і дотримання прав людини”, сказав глава білоруського МЗС.

“Україна не є для нас еталоном з прав людини і, ми вважаємо, не може в даній ситуації виступати ментором або вчителем по відношенню до Білорусі. Коли вони говорять, що піклуються про благо країни або народу Білорусі, це тим більше викликає здивування. Вони заявили, що поставили усі відносини на паузу, що треба чинити тиск, щоб прийшла істина в їх розумінні демократії. При цьому вони приєднуються до санкцій проти Білорусі. Тобто вони допомагають народу і країні через санкції, посилення взаємодії. Це абсолютно збочена логіка, і ми категорично не вітаємо такий підхід”, — повідомив дипломат.

За словами міністра, білоруська сторона вже виробила і готова вжити відповідних заходів. “На початковому етапі ми також підготували санкційний список щодо офіційних осіб України. Будемо дивитися, як події розвиватимуться далі. Ми не будемо залишати без відповіді жодну з дій України, спрямовану проти білоруської держави”, — стверджує Володимир Макей.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей вважає приєднання України до європейських санкцій щодо Мінська “насмішкою над здоровим глуздом” і погрожує відповіддю на такі дії.