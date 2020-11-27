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У МЗС РФ звинуватили Захід у "втручанні" в справи Білорусі

У МЗС РФ звинуватили Захід у "втручанні" в справи Білорусі

Київ • УНН

 • 11637 перегляди

КИЇВ. 27 листопада. УНН. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров звинуватив США та кілька європейських країн у втручанні в справи Білорусі. Свої звинувачення Лавров озвучив 26 листопада під час зустрічі з Олександром Лукашенком, передає УНН.

Кремль продовжує підтримувати Лукашенка впродовж часу, що минув після проведення у Білорусі президентських виборів 9 серпня.

На пресконференції з очільником МЗС Білорусі Володимиром Макеєм Лавров заявив, що Захід “використовує брудні методи так званих кольорових революцій, включно з маніпулюванням громадською думкою, підтримкою сил, які є відверто антиурядовими, а також сприянням їхній радикалізації”.

Західні лідери відмовилися визнати результати виборів і підтримали опозиційну лідерку Світлану Тіхановську, яка виїхала з Білорусі до сусідньої Литви через погрози щодо неї та її родини.

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Масові акції протесту проходять в Білорусі з дня виборів 9 серпня, перемогу на яких з 80,1% голосів здобув Лукашенко. Друге місце з 10,12% зайняла Світлана Тіхановська, вона не визнала результати голосування. У перші дні акції вилилися в жорсткі зіткнення маніфестантів з правоохоронними органами. Опозиція закликає продовжувати протести до оголошення нових виборів.

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