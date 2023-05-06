В мид рф назвали покушение на прилепина "терактом" и возложили ответственность на Украину и США

Детали

Как отметили в мид рф, 6 мая в нижегородской области в результате подрыва автомобиля на заложенном во время его следования взрывном устройстве погиб "ветеран боевых действий в лнр" Александр Шубин, серьезные ранения получил "российский писатель, публицист и общественный деятель" захар прилепин.

"Российские правоохранительные органы выясняют все детали происшествия. Однако уже сейчас из материалов, полученных оперативно сработанными мвд россии и ск россии, очевидно, что речь идет об очередном террористическом акте, организованном и выполненном киевским режимом, за которым стоят западные кураторы", - отметили в мид рф.

У лаврова добавили, что "на неугодных журналистов, литераторов, общественных деятелей объявлена настоящая охота" и припомнили гибель дугиной.

"Ответственность за этот и другие террористические акты лежит не только на украинских властях, но на их западных покровителях, прежде всего на США... Отсутствие осуждения очередного теракта в отношении российского журналиста и общественного деятеля со стороны Вашингтона является самообличительным для американской власти. Молчание профильных международных организаций недопустимо", - резюмировали в мид рф.

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Напомним

Автомобиль российского писателя захара прилепина, который внесен в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины, подорвался в поселке Пионерский в 50 километрах от нижегородского города Бор, сообщила областная прокуратура рф. Водитель в результате взрыва погиб. Также сообщается, что прилепин "тяжело ранен", ему оказывают медицинскую помощь. Пропагандист якобы возвращался в москву с временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.