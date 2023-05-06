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У мзс рф назвали замах на прилєпіна "терактом" і поклали відповідальність на Україну та США

У мзс рф назвали замах на прилєпіна "терактом" і поклали відповідальність на Україну та США

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 травня. УНН. Замах на російського пропагандиста захара прилєпіна у мзс рф назвали "черговим терористичним актом". Визначили й відповільних - "київський режим" та "західних кураторів". Крім того у відомстві сергія лаврова вважають неприпустимим "мовчання профільних міжнародних організацій", передає УНН.

Деталі

Як відзначили у мзс рф, 6 травня в нижегородській області внаслідок підриву автомобіля на закладеному під час його прямування вибуховому пристрої загинув "ветеран бойових дій у лнр" Олександр Шубін, серйозні поранення отримав російський письменник, публіцист та громадський діяч захар прилєпін.

"Російські правоохоронні органи з'ясовують усі деталі події. Проте вже зараз із матеріалів, отриманих оперативно спрацьованими мвс росії та ск росії, очевидно, що йдеться про черговий терористичний акт, організований і виконаний київським режимом, за якими стоять західні куратори", - наголосили у мзс рф.

У лаврова додали, що "на неугодних журналістів, літераторів, громадських діячів оголошено справжнє полювання" і пригадали загибель дугіної. 

"Відповідальність за цей та інші терористичні акти лежить не лише на українській владі, але на їх західних покровителях, насамперед на США... Відсутність засудження чергового теракту щодо російського журналіста та громадського діяча з боку Вашингтона є самовикривальною для американської влади. Мовчання профільних міжнародних організацій є неприпустимим", - резюмували у мзс рф.

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Нагадаємо

Автомобіль російського письменника захара прилєпіна, який внесений до списку осіб, які загрожують національній безпеці України, підірвався у селищі Піонерський за 50 кілометрів від нижегородського міста Бор, повідомила обласна прокуратура рф. Водій унаслідок вибуху загинув. Також повідомляється, що прилєпін "тяжко поранений", йому надають медичну допомогу. Пропагандист нібито повертався до москви з тимчасово окупованої території Донецької і Луганської областей.

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