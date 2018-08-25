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В МИД Китая отвергли обвинения США в препятствовании разоружения КНДР

Киев • УНН

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КИЕВ. 26 августа. УНН. Внешнеполитическое ведомство Китая отвергло обвинения США в том, что Пекин тормозит процесс денуклеаризации КНДР. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Channel News Asia.

В МИД Китая отвергли обвинения США в препятствовании разоружения КНДР

“Заявление США противоречит основным фактам и безответственно. Мы серьезно обеспокоены этим”, — указывается в заявлении китайского МИД добавив, что будут и дальше продолжать работу по ускорению разоружения Северной Кореи.

Также в ведомстве подчеркнули, что обеспокоены тем, что накануне президент США Дональд Трамп отменил поездку госсекретаря Майка Помпео в КНДР. Это первое публичное подтверждение того, что переговоры по денуклеаризации КНДР остановились. Трамп заявил, что динамика диалога с КНДР “несущественная” и указал на то, что частично причиной этого могут быть действия Китая. “Я чувствую, что мы не делаем существенного прогресса в денуклеаризации Корейского полуострова. Кроме того, через нашу гораздо более жесткую позицию по Китаю, я не думаю, что они помогают процессу денуклеаризации, как раньше”, — написал Трамп.

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