У МЗС Китаю відкинули звинувачення США в перешкоджанні роззброєння КНДР
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Зовнішньополітичне відомство Китаю відкинуло звинувачення США в тому, що Пекін гальмує процес денуклеаризації КНДР. Про це повідомляє УНН із посиланням на Channel News Asia.
«Заява США суперечить основним фактам і є безвідповідальною. Ми серйозно стурбовані цим», - вказується в заяві китайського МЗС додавши, що будуть і далі продовжувати роботу щодо прискорення роззброєння Північної Кореї.
Також у відомстві підкреслили, що стурбовані тим, що напередодні президент США Дональд Трамп скасував поїздку держсекретаря Майка Помпео до КНДР. Це перше публічне підтвердження того, що переговори по денуклеаризації КНДР зупинилися. Трамп заявив, що динаміка діалогу з КНДР “несуттєва” і вказав на те, що частково причиною цього можуть бути дії Китаю. “Я відчуваю, що ми не робимо істотного прогресу в денуклеаризації Корейського півострова. Крім того, через нашу набагато більш жорстку позицію по Китаю, я не думаю, що вони допомагають процесу денуклеаризації, як раніше”, — написав Трамп.