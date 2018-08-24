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В Мукачево произошел масштабный пожар на складском помещении "Новой Почты"

Киев • УНН

 • 12534 просмотра

КИЕВ. 24 августа. УНН. В городе Мукачево Закарпатской области продолжается масштабный пожар на складском помещении компании доставки “Новая почта” по адресу ул. Кооперативная. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины в Закарпатской области.

В Мукачево произошел масштабный пожар на складском помещении "Новой Почты"

24 августа в 20:50 в оперативно-спасательную службу Закарпатья поступило сообщение о пожаре в складском помещении компании доставки “Новая почта” по адресу в г. Мукачево, ул. Кооперативная.

“На место для ликвидации пожара немедленно привлекли 3 единицы техники 2-го государственного пожарно-спасательного отряда г. Мукачево. Через повышенный номер сложности было принято решение о привлечении дополнительных сил и средств ГСЧС. Сейчас над ликвидацией пожара работает 10 единиц основной пожарной техники и 3 единицы вспомогательной техники, а также более 50 спасателей. В частности по состоянию на 22:00 на месте работают дежурные отделения от 2-го пожарно-спасательного отряда г. Мукачево, добровольная пожарная команда с. Дерцен Мукачевского района, техника и спасатели от государственных пожарно-спасательных частей городов Свалява, Иршава, Берегово и пгт Среднее Ужгородского района”, — указано в сообщении спасателей.

В 22:25 пожар в складском помещении на площади 2400 кв. м локализован, продолжается ликвидация.

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