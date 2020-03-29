В Минздраве предоставили подробную статистику заболеваемости COVID-19 в Украине по возрастным группам

"Развернутая статистика заболевания по возрастным группам сейчас такова:

▪️От 0 до 10 лет - 5,4%;

▪️От 11 до 20 лет - 4,5%;

▪️От 21 до 30 лет - 12,5%;

▪️От 31 до 40 лет - 22,4%;

▪️От 41 до 50 лет - 20,4%;

▪️От 51 до 60 лет - 21,3%;

▪️От 61 до 70 лет - 11,9%;

▪️От 71 до 80 лет - 1,4%;

▪️От 81 до 90 лет - 0,2%", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сегодня заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что больше всего случаев заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией, в Украине зафиксировано у людей возрастной категории от 31 до 60 лет.

Как сообщалось в УНН, по состоянию на 10:00 29 марта, по результатам исследований вирусологической референс-лаборатории ЦОЗ Украины и областных лабораторных центров в общем подтверждено 418 случаев COVID-19.