В Минздраве предоставили подробную статистику заболеваемости COVID-19 в Украине по возрастным группам
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. В Telegram-канале МОЗ Украины "Коронавирус_инфо" появилась развернутая статистика заболевания COVID-19, вызванного коронавирусная инфекцией, по возрастным группам в Украине, передает УНН.
"Развернутая статистика заболевания по возрастным группам сейчас такова:
▪️От 0 до 10 лет - 5,4%;
▪️От 11 до 20 лет - 4,5%;
▪️От 21 до 30 лет - 12,5%;
▪️От 31 до 40 лет - 22,4%;
▪️От 41 до 50 лет - 20,4%;
▪️От 51 до 60 лет - 21,3%;
▪️От 61 до 70 лет - 11,9%;
▪️От 71 до 80 лет - 1,4%;
▪️От 81 до 90 лет - 0,2%", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее сегодня заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что больше всего случаев заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией, в Украине зафиксировано у людей возрастной категории от 31 до 60 лет.
Как сообщалось в УНН, по состоянию на 10:00 29 марта, по результатам исследований вирусологической референс-лаборатории ЦОЗ Украины и областных лабораторных центров в общем подтверждено 418 случаев COVID-19.