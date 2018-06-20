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В прошлом году Украина продала Японии аграрных продуктов почти на 90 млн долларов

В прошлом году Украина продала Японии аграрных продуктов почти на 90 млн долларов

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 июня. УНН. Япония среди приоритетных рынков для экспорта украинской агропродукции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу правительства.

"Япония является чрезвычайно интересным рынком сбыта для украинского производителя и экспортера не только. И не столько с точки зрения реализации сырья, а сколько с точки зрения налаживания экспорта переработанной и готовой пищевой продукции, особенно в таких интересных нишах, как органические и здоровые продукты питания" , - отметила заместитель Министра аграрной политики и продовольствия Украины по вопросам европейской интеграции Ольга Трофимцева.

По словам заместителя министра, в 2017 году двусторонний товарооборот аграрными и пищевыми товарами между странами составил 89,2 млн дол., из которых 85,8 млн дол. - доля экспорта украинских продуктов.

Ключевые товары экспорта: табак и изделия из него- 64,1 млн долл., Зерновые злаки - 19 млн долл., молоко сгущенное - 0,9 млн. дол., Оотатки и отходы пищевой промышленности - 0,5 млн долл., продукты переработки овощей и плодов - 0,5 млн долл. и другие товары.

Импорт японских агротоваров Украины составлял - 3,4 млн долл., где ключевые товары: эфирные масла - 2,1 млн долл., различные другие пищевые товары - 0,6 млн долл., рыба - 0,2 млн долл., спирт - 0,2 млн долл., изделия из зерна и хлебных злаков - 0,1 млн долл. и другие.

Как сообщал УНН, в условиях сокращения экспорта продукции в Россию Украина переориентируется на рынки Азии. Об этом во время часа вопросов к правительству сказал первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Ярослав Краснопольский.

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