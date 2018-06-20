У минулому році Україна продала Японії аграрних продуктів майже на 90 млн доларів

"Японія є надзвичайно цікавим ринком збуту для українського виробника та експортера не тільки. І не стільки з точки зору реалізації сировини, а скільки з точки зору налагодження експорту переробленої та готової харчової продукції, особливо в таких цікавих нішах, як органічні та здорові продукти харчування",- наголосила заступник Міністра аграрної політики та продовольства України з питань європейської інтеграції Ольга Трофімцева.



За словами заступника Міністра, в 2017 році двосторонній товарообіг аграрними та харчовими товарами між країнами становив 89,2 млн дол., з яких 85,8 млн дол.- частка експорту українських продуктів.



Ключові товари експорту: тютюн та вироби з нього- 64,1 млн дол., зернові злаки - 19 млн дол., молоко згущене - 0,9 млн млн., залишки та відходи харчової промисловості - 0,5 млн дол., продукти переробки овочів та плодів - 0,5 млн дол. та інші товари.



Імпорт японських агротоварів Україною становив - 3,4 млн дол., де ключові товари: ефірні масла - 2,1 млн дол., різні інші харчові товари - 0,6 млн дол., риба - 0,2 млн дол., спирт - 0,2 млн дол., вироби з зерна та хлібних злаків - 0,1 млн дол. та інші.



Як повідомляв УНН, в умовах скорочення експорту продукції до Росії Україна переорієнтовується на ринки Азії. Про це під час години запитань до уряду сказав перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Ярослав Краснопольський.