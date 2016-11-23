В Минске завершилось заседание Трехсторонней контактной группы
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. В Минске завершилось заседание Трехсторонней контактной группы. Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе Леонида Кучмы Дарка Олифер на своей странице Facebook, передает УНН.
"В Минске завершилось заседание Трехсторонней контактной группы", - сообщила она.
Напомним, руководители ОРДО отказались предоставить гарантии безопасности на время ремонтно-восстановительных работ на Донбассе.