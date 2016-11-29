В Минске завершилась встреча глав МИД "нормандской четверки"

Как отмечает издание, в переговорах в Минске кроме министров также участвовали глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Эртугрул Апакан, его заместитель Александр Хуг и спецпредставитель главы ОБСЕ в Контактной группе Мартин Сайдик.

О проведении встречи министров иностранных дел "нормандской четверки" до конца ноября договорились 19 октября в Берлине президенты России, Франции, Украины - Владимир Путин, Франсуа Олланд, Петр Порошенко и канцлер Германии Ангела Меркель.

Предполагалось, что главы МИД примут дорожную карту по урегулированию ситуации на Донбассе.