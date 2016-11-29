У Мінську завершилась зустріч глав МЗС "нормандської четвірки"

Як відзначає видання, у переговорах в Мінську крім міністрів також брали участь голова Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Ертугрул Апакан, його заступник Олександр Хуг і спецпредставник голови ОБСЄ в Контактної групи Мартін Сайдік.

Про проведення зустрічі міністрів закордонних справ "нормандської четвірки" до кінця листопада домовилися 19 жовтня в Берліні президенти Росії, Франції, України - Володимир Путін, Франсуа Олланд, Петро Порошенко і канцлер Німеччини Ангела Меркель.

Передбачалося, що глави МЗС схвалять дорожню карту щодо врегулювання на Донбасі.