В Минобороны рассказали, как использовали сэкономленные на топливном тендере почти 30 млн грн

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Киев • УНН

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КИЕВ. 27 марта. УНН. По результатам проведения переговорной процедуры закупок для обеспечения потребностей обороны Министерство обороны Украины сэкономило 27 млн ​​608,64 тыс. грн. Об этом в ответ на запрос УНН сообщили в МОУ.

Отмечается, что сэкономленные средства были использованы для приобретения материально-технических средств, необходимых для обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины.

Так, по результатам проведения переговорной процедуры закупок для обеспечения потребностей обороны были заключены договоры с ООО "Август Пром" (входит в группу компаний "Трейд Коммодити") на закупку 8 тыс. 471 тонны авиационного керосина и 10 тыс. 100 тонн авиационного керосина.

"Указанное предприятие предоставило наименьшее ценовое предложение а именно - 18 тыс. 489,96 грн за тонну (с НДС). То есть, общая стоимость договоров составила 343 млн 377 тыс. грн ", - говорится в ответе на запрос УНН.

В Минобороны также добавили, что в ходе выполнения договорных обязательств ООО "Август Пром" договорные обязательства не изменялись, в том числе и цена за единицу продукции.

Напомним, как сообщал УНН, Минобороны во время топливного тендера удалось сэкономить около 30 млн грн.

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