У Міноборони розповіли, як використали заощаджені на паливному тендері майже 30 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. За результатами проведення переговорної процедури закупівель для забезпечення потреб оборони Міністерство оборони України заощадило 27 млн 608,64 тис. грн. Про це у відповідь на запит УНН повідомили у МОУ.
Зазначається, що заощаджені кошти були використані для придбання матеріально-технічних засобів, необхідних для забезпечення потреб Збройних сил України.
Так, за результатами проведення переговорної процедури закупівель для забезпечення потреб оборони було укладено договори з ТОВ “Август Пром” (входить у групу компаній "Трейд Коммодіті") на закупку 8 тис. 471 тонни авіаційного гасу та 10 тис. 100 тонн авіаційного гасу.
“Зазначене підприємство надало найменшу цінову пропозицію а саме — 18 тис. 489,96 грн за тонну (з ПДВ). Тобто, загальна вартість договорів склала 343 млн 377 тис. грн”, — йдеться у відповіді на запит УНН.
У Міноборони також додали, що у ході виконання договірних зобов’язань ТОВ “Август Пром” договірні зобов’язання не змінювались, у тому числі і ціна за одиницю продукції.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, Міноборони під час паливного тендеру вдалося зекономити близько 30 млн грн.