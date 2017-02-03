В Мининформполитики рассказали о состоянии британского фотокорреспондента

"Я разговаривал с исполняющим обязанности министра здравоохранения Украины Ульяной Супрун и другими представителями ведомства, в ежечасно режиме информируют меня о состоянии здоровья Кристофера Нанна. Знаю, что врачи делают все возможное, чтобы предоставить ему должное медицинское обслуживание. В дальнейшем буду держать на личном контроле этот вопрос. Проинформировал представителей посольства Великобритании, мы готовы предоставить как организационную, так и другую помощь родным и близким журналиста, которые находятся на территории Украины", - сообщил министр.

Кроме того, в пресс-службе ведомства отметили, что Министерство информационной политики Украины выражает свою благодарность всем журналистам, которые сейчас находятся в Авдеевке и, рискуя своей жизнью, выполняют свои профессиональные обязанности - доносят миру правду об обстреле мирного населения и нарушениях перемирия со стороны государства-агрессора на Востоке Украины.

"Обращаем внимание журналистов, работающих в зоне АТО, что для собственной безопасности следует держать связь с пресс-центром АТО - вовремя подавать маршруты, места географического расположения, а также обязательно использовать средства личной защиты во время работы. Просим СМИ, в случае необходимости, обращаться за помощью к пресс-центра МОУ в зоне АТО по телефону: +38 068 187 93 57", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дуня Миятович призвала стороны конфликта на Донбассе активизировать свои усилия для обеспечения безопасности журналистов.

Напомним, 2 февраля во время обстрела Авдеевки британский фотокорреспондент Кристофер Нанн был ранен. Его лечат в Днепре. Как сообщила волонтер, советник главы Днепропетровской облгосадминистрации Татьяна Губа, в течение трех лет Кристофер Нанн передавал репортажи из зоны боевых действий на Донбассе. Ранения получил во время обстрела в Авдеевке 2 февраля: фотограф как раз находился в квартире местных жителей, когда взрывной волной выбило окна, хозяйка квартиры погибла.