В Мининформполитики рассказали о состоянии британского фотокорреспондента

$41.080.11
45.050.50
ukru
Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем
08:53 • 19338 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

06:46 • 88606 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

05:47 • 30947 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 89840 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 150892 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 147253 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 152187 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 158952 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 167625 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 140420 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+3°
4м/с
40%
Популярные новости

Apple срочно перевезла пять грузовых самолетов техники из Индии в США, чтобы избежать новых пошлин

8 апреля, 01:05 • 44695 просмотра

С временно оккупированной территории Украины вернули 4-летнюю девочку: подробности

8 апреля, 03:43 • 42457 просмотра

Потери врага: ликвидировано 1290 военных, уничтожены танки и другая техника

04:44 • 45515 просмотра

МИД Украины ответил конгрессвумен Спартц

06:39 • 40261 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 39625 просмотра
публикации

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 40536 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

06:46 • 88629 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 226267 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 279555 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 479375 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Биньямин Нетаньяху

Элон Маск

Олег Синегубов

Владимир Зеленский

Актуальные места

Соединенные Штаты

Украина

Китай

Харьков

Киев

Реклама
УНН Lite

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 3406 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 40080 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 39413 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 53178 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 74642 просмотра
Актуальное

Телеграмма

9К720 Искандер

Financial Times

Шахед-136

Калибр (семейство ракет)

В Мининформполитики рассказали о состоянии британского фотокорреспондента

Киев • УНН

 • 9392 просмотра

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Разговаривал с исполняющим обязанности Министра здравоохранения Украины Ульяной Супрун и другими представителями ведомства, в ежечасном режиме информируют меня о состоянии здоровья Кристофера Нанна. Об этом сообщил министр информационной политики Украины Юрий Стець, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В Мининформполитики рассказали о состоянии британского фотокорреспондента

"Я разговаривал с исполняющим обязанности министра здравоохранения Украины Ульяной Супрун и другими представителями ведомства, в ежечасно режиме информируют меня о состоянии здоровья Кристофера Нанна. Знаю, что врачи делают все возможное, чтобы предоставить ему должное медицинское обслуживание. В дальнейшем буду держать на личном контроле этот вопрос. Проинформировал представителей посольства Великобритании, мы готовы предоставить как организационную, так и другую помощь родным и близким журналиста, которые находятся на территории Украины", - сообщил министр.

Кроме того, в пресс-службе ведомства отметили, что Министерство информационной политики Украины выражает свою благодарность всем журналистам, которые сейчас находятся в Авдеевке и, рискуя своей жизнью, выполняют свои профессиональные обязанности - доносят миру правду об обстреле мирного населения и нарушениях перемирия со стороны государства-агрессора на Востоке Украины.

"Обращаем внимание журналистов, работающих в зоне АТО, что для собственной безопасности следует держать связь с пресс-центром АТО - вовремя подавать маршруты, места географического расположения, а также обязательно использовать средства личной защиты во время работы. Просим СМИ, в случае необходимости, обращаться за помощью к пресс-центра МОУ в зоне АТО по телефону: +38 068 187 93 57", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дуня Миятович призвала стороны конфликта на Донбассе активизировать свои усилия для обеспечения безопасности журналистов.

Напомним, 2 февраля во время обстрела Авдеевки британский фотокорреспондент Кристофер Нанн был ранен. Его лечат в Днепре. Как сообщила волонтер, советник главы Днепропетровской облгосадминистрации Татьяна Губа, в течение трех лет Кристофер Нанн передавал репортажи из зоны боевых действий на Донбассе. Ранения получил во время обстрела в Авдеевке 2 февраля: фотограф как раз находился в квартире местных жителей, когда взрывной волной выбило окна, хозяйка квартиры погибла.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Обществополитика
Brent
$64.34
Bitcoin
$78,892.50
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$36.28
Золото
$3,021.84
Ethereum
$1,566.28