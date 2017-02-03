У Мінінформполітики розповіли про стан британського фотокореспондента

“Я мав розмову з виконуючою обов’язки міністра охорони здоров’я України Уляною Супрун та іншими представниками відомства, які в щогодинному режимі інформують мене про стан здоров’я Крістофера Нанна. Знаю, що лікарі роблять усе можливе, аби надати йому належне медичне обслуговування. Надалі триматиму на особистому контролі це питання. Поінформував представників посольства Великобританії, що ми готові надати як організаційну, так і іншу допомогу рідним і близьким журналіста, які перебувають на території України”, — повідомив міністр.

Крім того, у прес-службі відомства зазначили, що Міністерство інформаційної політики України висловлює свою подяку всім

журналістам, які зараз знаходяться в Авдіївці та, ризикуючи своїм життям, виконуючи свої професійні обов’язки — доносять світу правду про обстріли мирного населення та порушення перемир’я з боку країни-агресора на Сході України.

“Звертаємо увагу журналістів, які працюють в зоні АТО, що для власної безпеки слід тримати зв’язок із прес-центром АТО — вчасно подавати маршрути, місця географічного розташування, а також обов’язково використовувати засоби особистого захисту під час роботи. Просимо ЗМІ, у разі необхідності, звертатися за допомогою до прес-центру МОУ в зоні АТО за телефоном: +38 068 187 93 57”, — йдеться у повідомленні.

Як повдіомляв УНН, представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Дуня Міятович закликала сторони конфлікту на Донбасі активізувати свої зусилля для забезпечення безпеки журналістів.

Нагадаємо, 2 лютого під час обстрілу Авдіївки британський фотокореспондент Крістофер Нанн був поранений. Його лікують в Дніпрі. Як повідомила волонтерка, радниця голови Дніпропетровської облдержадміністрації Тетяна Губа, упродовж трьох років Крістофер Нунн передавав репортажі із зони бойових дій на Донбасі. Поранення отримав під час обстрілу в Авдіївці 2 лютого: фотограф якраз перебував у квартирі місцевих жителів, коли вибуховою хвилею вибило вікна, господиня квартири загинула.