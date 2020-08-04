В Минфине сообщили о показателях выполнения госбюджета за июль

"По оперативным данным Государственной казначейской службы Украины, в июле 2020 году до общего фонда государственного бюджета поступило 58,0 млрд грн, роспись выполнена на 111,6%. При этом возмещение НДС составило 9,1 млрд гривен", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по платежам, взимание которых контролирует ГНС, поступления составили 29,6 млрд грн, роспись перевыполнена на 23,1% или 5,6 млрд гривен.

Указывается, что основными платежами, за счет которых состоялось перевыполнение, стали:

▪️ налог на добавленную стоимость (+4,3 млрд), в том числе за счет борьбы со злоупотреблениями при возмещении налога из бюджета;

▪️ акцизный налог с произведенной в Украине продукции (+1,2 млрд);

▪️ налог на доходы физических лиц и военный сбор (+0,2 млрд);

▪️ рентная плата за пользование недрами (0,2 млрд).

"Поступления в общий фонд госбюджета таможенных платежей составили 25,6 млрд грн, или 100,4% от месячного росписи. По итогам января-июля 2020 года роспись доходов общего фонда государственного бюджета была выполнена на уровне 94,0%, в то время как в январе-апреле текущего года - 86,1%", - сообщают в Минфине.

Также сообщается, что по оперативным данным ГКСУ за январь-июль 2020 года расходы по общему фонду государственного бюджета составили 564,3 млрд грн, или 88% от росписи отчетного периода. При этом социальные расходы, расходы на оборону, на обслуживание долга и субвенции и дотации местным бюджетам полностью профинансированы согласно росписи на основании платежных поручений.

"За январь-июль 2020 года государственный бюджет был выполнен с дефицитом в размере 47,4 млрд грн, в том числе общий фонд - с дефицитом в сумме 54,8 млрд грн, при росписи общего фонда отчетного периода в сумме 100,8 млрд гривен", - резюмировали в Минфине.

Как сообщалось ранее в УНН, госбюджет с начала года недополучил более 30 млрд грн доходов.