В Николаеве зоозащитники подозревают коммунальщиков в эвтаназии животных
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. Конфликт с толкотней произошел вчера, 16 июля, между зоозащитниками на представителями коммунального предприятия в Николаеве. Эту информацию УНН подтвердили в ГУНП в Николаевской области.
"Зоозащитники пытались проникнуть на территорию КП "Центр защиты животных", подозревая, что директор этого предприятия распорядился усыпить несколько десятков бездомных животных. Но из-за того, что на территории расположен крематорий, тел животных там нет, поэтому установить экспертизой невозможно", - отметили в полиции.
В связи с этим полиция обратилась к директору КП с запросом относительно объяснения сложившейся ситуации.
Кроме того, в полиции уточнили, что по факту публикаций в средствах массовой информации об убийстве животных возбуждено уголовное производство по части 3 ст. 299.
Что касается вчерашнего конфликта между зоозащитниками и представителями коммунального предприятия, то полицию на место происшествия не вызывали. Заявлений о телесных повреждениях в результате толкотни не было.
Как сообщают местные СМИ, в результате конфликта некоторые активисты получили легкие телесные повреждения, а одного из работников предприятия облили зеленкой.
Напомним, в Харькове неизвестные ворвались в мини-приют для животных и убили кошек и котят.