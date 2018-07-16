У Миколаєві зоозахисники підозрюють комунальників у евтаназії тварин
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. Конфлікт зі штовханиною стався вчора, 16 липня, між зоозахисниками на представниками комунального підприємства у Миколаєві. Цю інформацію УНН підтвердили у ГУНП у Миколаївській області.
"Зоозахисники намагалися проникнути на територію КП "Центр захисту тварин", підозрюючи, що директор цього підприємства розпорядився присипити кілька десятків бездомних тварин. Але через те, що на території розташований крематорій, тіл тварин там немає, тому встановити експертизою неможливо", - зазначили в поліції.
У зв'язку з цим поліція звернулася до директора КП із запитом щодо пояснення ситуації, яка виникла.
Крім того, у поліції уточнили, що за фактом публікацій у засобах масової інформації про вбивство тварин порушено кримінальне провадження за частиною 3 ст. 299.
Що стосується вчорашнього конфлікту між зоозахисниками та представниками комунального підприємства, то поліцію на місце події не викликали. Заяв про тілесні ушкодження в результаті штовханини не було.
Як повідомляють місцеві ЗМІ, у результаті конфлікту деякі активісти отримали легкі тілесні ушкодження, а одного з працівників підприємства облили зеленкою.
Нагадаємо, у Харкові невідомі увірвалися у міні-притулок для тварин та вбили кішок та кошенят.