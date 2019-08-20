В Николаеве задержали мужчину за торговлю оружием
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. Жителя Николаева задержали во время очередной сделки по продаже оружия и боеприпасов. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Николаевской области, передает УНН.
Так, 20 августа, на территории рынка "Колос" в Ингульском районе Николаева сотрудники Управления уголовного розыска вместе со следователями Следственного управления ГУНП области задержали местного жителя во время очередной сделки по продаже оружия и боеприпасов.
"Получив оперативную информацию о том, что мужчина продает оружие, правоохранители задокументировали уже два факта продажи пистолетов и патронов, и сегодня во время очередного сбыта задержали злоумышленника. За оружие и боеприпасы мужчина получил 4 000 гривен", - говорится в сообщении.
По данным полиции, 41-летний николаевец продавал переделанный пистолет и патроны к нему.
"Следователями Следственного управления под процессуальным руководством областной прокуратуры расследуется уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (Ношение, хранение, приобретение, передача или сбыт огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения). Фигуранту производства грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет", - сообщили в полиции.
Мужчина задержан, в ближайшее время ему будет сообщено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения.
Продолжаются следственные действия. Изъятое оружие и боеприпасы направлены на проведение экспертизы.
Напомним, в Винницкой области взят под стражу мужчина, который подозревается в продаже пистолетов и патронов к оружию.