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На Вінниччині заарештували підозрюваного у торгівлі зброєю

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 серпня. УНН. У Вінницькій області взято під варту чоловіка, який підозрюється у продажі пістолетів і набоїв до зброї. Про це УНН повідомили у пресслужбі прокуратури області.

"За клопотанням слідчого, із погодженням процесуального керівника прокуратури Вінницької області, сьогодні, 19 серпня, Вінницький міський суд обрав підозрюваному запобіжний захід у виді тримання під вартою на 60 днів", - йдеться в повідомленні.

Слідчими Національної поліції, спільно з оперативними працівниками Служби безпеки України, зловмисника було затримано напередодні.

Йому повідомлено про підозру в скоєнні злочину за ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). За таке правопорушення передбачено до 7 років ув’язнення.

Нагадаємо, в Одеській області правоохоронці викрили ветерана АТО на збуті нарізної вогнепальної зброї та боєприпасів. 

Українські Національні Новини

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