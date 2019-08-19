На Вінниччині заарештували підозрюваного у торгівлі зброєю
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. У Вінницькій області взято під варту чоловіка, який підозрюється у продажі пістолетів і набоїв до зброї. Про це УНН повідомили у пресслужбі прокуратури області.
"За клопотанням слідчого, із погодженням процесуального керівника прокуратури Вінницької області, сьогодні, 19 серпня, Вінницький міський суд обрав підозрюваному запобіжний захід у виді тримання під вартою на 60 днів", - йдеться в повідомленні.
Слідчими Національної поліції, спільно з оперативними працівниками Служби безпеки України, зловмисника було затримано напередодні.
Йому повідомлено про підозру в скоєнні злочину за ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). За таке правопорушення передбачено до 7 років ув’язнення.
Нагадаємо, в Одеській області правоохоронці викрили ветерана АТО на збуті нарізної вогнепальної зброї та боєприпасів.