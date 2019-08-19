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6 марта, 19:19 • 121248 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 131821 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
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6 марта, 14:10 • 126080 просмотра

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В Винницкой области арестовали подозреваемого в торговле оружием

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 августа. УНН. В Винницкой области взят под стражу мужчина, который подозревается в продаже пистолета и патронов к оружию. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

"По ходатайству следователя, с согласованием процессуального руководителя прокуратуры Винницкой области, 19 августа Винницкий городской суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней", - говорится в сообщении.

Следователями Национальной полиции, совместно с оперативными работниками Службы безопасности Украины, злоумышленник был задержан накануне.

Ему сообщено о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). За такое правонарушение предусмотрено до 7 лет заключения.

Напомним, в Одесской области правоохранители разоблачили ветерана АТО в сбыте нарезного огнестрельного оружия и боеприпасов.

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