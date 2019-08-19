В Винницкой области арестовали подозреваемого в торговле оружием
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. В Винницкой области взят под стражу мужчина, который подозревается в продаже пистолета и патронов к оружию. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры области.
"По ходатайству следователя, с согласованием процессуального руководителя прокуратуры Винницкой области, 19 августа Винницкий городской суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней", - говорится в сообщении.
Следователями Национальной полиции, совместно с оперативными работниками Службы безопасности Украины, злоумышленник был задержан накануне.
Ему сообщено о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). За такое правонарушение предусмотрено до 7 лет заключения.
Напомним, в Одесской области правоохранители разоблачили ветерана АТО в сбыте нарезного огнестрельного оружия и боеприпасов.