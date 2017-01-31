В Николаеве заочно будут судить действующего боевика "ДНР"
Киев • УНН
НИКОЛАЕВ-КИЕВ. 31 января. УНН. В Николаеве заочно будут судить действующего боевика "ДНР". Об этом УНН сообщили в прокуратуре Николаевской области.
По процессуальному руководству прокуратуры Николаевской области завершено специальное досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению 36-летнего жителя. Николаева в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации).
Во время досудебного расследования установлено, что в июле 2014 года мужчина вступил в террористическую организацию "ДНР", был зачислен в непредусмотренное законами Украины вооруженное формирование - "Роту специального назначения внутренних войск министерства внутренних дел "ДНР".
Также установлено, что впоследствии он проходил специальную военную подготовку в одном из тренировочных лагерей террористической организации "ДНР", которая специализируется на артиллерийской и штурмовой подготовке по обращению со стрелковым и артиллерийским оружием, после чего был зачислен разведчиком-пулеметчиком "Разведывательного управления" Республиканской гвардии" "ДНР", где находится и в настоящее время.
Подозреваемый объявлен в розыск и судом предоставлено разрешение на его задержание.
27 января 2017 года обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу по процедуре специального судебного разбирательства (заочного осуждения).
За совершение указанного особо тяжкого преступления обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 15 лет.