У Миколаєві заочно судитимуть діючого бойовика "ДНР"
Київ • УНН
МИКОЛАЇВ-КИЇВ. 31 січня. УНН. У Миколаєві заочно судитимуть діючого бойовика "ДНР". Про це УНН повідомили в прокуратурі Миколаївської області.
За процесуального керівництва прокуратури Миколаївської області завершено спеціальне досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою 36-річного мешканця м. Миколаєва у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній організації).
Під час досудового розслідування встановлено, що у липні 2014 року чоловік вступив до терористичної організації “ДНР”, був зарахований до не передбаченого законами України збройного формування — “Роти спеціального призначення внутрішніх військ міністерства внутрішніх справ “ДНР”.
Також встановлено, що згодом він проходив спеціальну військову підготовку в одному із тренувальних таборів терористичної організації “ДНР”, що спеціалізується на артилерійській і штурмовій підготовці з поводження зі стрілецькою та артилерійською зброєю, після чого був зарахований розвідником-кулеметником “Розвідувального управління “Республіканської гвардії” “ДНР”, де перебуває і на даний час.
Підозрюваного оголошено у розшук та судом надано дозвіл на його затримання.
27 січня 2017 року обвинувальний акт направлено до суду для розгляду по суті за процедурою спеціального судового розгляду (заочного засудження).
За вчинення вказаного особливо тяжкого злочину обвинуваченому загрожує покарання у виді позбавлення волі строком від 8 до 15 років.