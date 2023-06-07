В Николаеве поднятие воды уже заметно в некоторых районах города - городской голова
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июня. УНН. По состоянию на 15:00, уровень воды в акватории Николаева в целом поднялся на 77 см. Об этом сообщает городской голова Николаева Александр Сенкевич, передает УНН.
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“Заметное поднятие воды на пляжах Намыва, Корабельного района, микрорайона Соляные, в яхт-клубе, на отдельных участках Большой Коренихи, Широкой балки”, - сообщил мэр.
Также, Александр Сенкевич отметил, что все городские службы работают в усиленном режиме, объезды уже готовятся.
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Критической отметкой для Николаева является +105 см, но по словам специалистов, сегодняшние цифры являются плюс-минус пиковыми, поэтому в дальнейшем уровень воды должен спадать, сообщил утром Александр Сенкевич.