У Миколаєві підняття води вже помітно в деяких районах міста - міський голова
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. Станом на 15:00, рівень води в акваторії Миколаєва загалом піднявся на 77 см. Про це повідомляє міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич, передає УНН.
Цитата
“Помітне підняття води на пляжах Намиву, Корабельного району, мікрорайону Соляні, у яхт-клубі, на окремих ділянках Великої Коренихи, Широкої балки”, - повідомив мер.
Також, Олександр Сєнкевич зазначив, що усі міські служби працюють у посиленому режимі, обʼїзди вже готуються.
Доповнення
Критичною позначкою для Миколаєва є +105 см, але за словами фахівців, сьогоднішні цифри є плюс-мінус піковими, тому надалі рівень води має спадати, повідомив вранці Олександр Сєнкевич.