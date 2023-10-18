В Николаеве раздаются мощные взрывы - СМИ

Детали

По данным мониторинговых Telegram-каналов, предварительно, по Николаеву нанесен удар ракетами "Искандер-М".

Официальной информации пока нет.

Кроме того, известно, что обстрел, вероятно, был осуществлен из оккупированного Крыма.

В Воздушных силах предупредили об угрозе "применения баллистического вооружения для восточных, юго-восточных областей".