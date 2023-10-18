В Николаеве раздаются мощные взрывы - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. В Николаеве слышны звуки взрывов, передает УНН со ссылкой на Суспільне.
Детали
По данным мониторинговых Telegram-каналов, предварительно, по Николаеву нанесен удар ракетами "Искандер-М".
Официальной информации пока нет.
Кроме того, известно, что обстрел, вероятно, был осуществлен из оккупированного Крыма.
В Воздушных силах предупредили об угрозе "применения баллистического вооружения для восточных, юго-восточных областей".