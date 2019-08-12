В Мариуполе злоумышленник ударил ножом двух мужчин
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. В городе Мариуполь Донецкой области во время словесного конфликта с прохожими злоумышленник достал нож, ударил им оппонентов и скрылся. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
В полицию поступило сообщение, что в больницу в Центральном районе были госпитализированы двое местных жителей с ножевыми ранениями.
Оперативники выяснили, что мариупольцы стали жертвами одного злоумышленника, который с ножом в руках набросился на них на одной из улиц города. Пострадавшие описали внешность нападавшего, его приметы и имя, которое узнали в ходе конфликта.
Полицейские нашли и опросили свидетелей, просмотрели дела ранее судимых лиц, которые подходили под описание подозреваемого, и установили личность злоумышленника. Им оказался ранее судимый за совершение имущественных преступлений 28-летний мужчина.
Подозреваемого обнаружили в Приморском районе города. Фигурант выбросил нож в море. Подозреваемый задержан.
По факту нападения открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.
Напомним, в Одессе злоумышленники пытались ограбить мужчину, ударив его ножом.