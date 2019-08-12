У Маріуполі зловмисник вдарив ножем двох чоловіків

До поліції надійшло повідомлення, що до лікарні у Центральному районі було госпіталізовано двох місцевих жителів із ножовими пораненнями.

Оперативники з’ясували, що маріупольці стали жертвами одного зловмисника, який з ножем у руках накинувся на них на одній з вулиць міста. Потерпілі описали зовнішність нападника, його прикмети та ім’я, яке дізналися в ході конфлікту.

Поліцейські знайшли та опитали свідків, переглянули справи раніше засуджених осіб, які підпадали під опис підозрюваного, та встановили особу зловмисника. Ним виявився раніше засуджений за вчинення майнових злочинів 28-річний чоловік.

Підозрюваного викрили у Приморському районі міста. Фігурант викинув ніж у море. Наразі підозрюваного затримано.

За фактом нападу відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Нагадаємо, в Одесі зловмисники намагалися пограбувати чоловіка, вдаривши його ножем.