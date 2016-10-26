В Мариуполе "заминировали" здание суда Кальмиусского района

Именно с таким сообщением в полицию обратилась волонтер. Женщина получила сообщение на телефон с информацией о заминировании с незнакомого номера.

Сейчас по указанному адресу работают полицейские, взрывотехники и другие спецслужбы. Правоохранители помогают быстро и без паники эвакуировать рабочих и посетителей суда, держат территорию в окружении и не позволяют прохожим приближаться к объекту на опасное расстояние.