В Мариуполе "заминировали" здание суда Кальмиусского района
Киев • УНН
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 26 октября. УНН. Полицейские в Мариуполе проверяют информацию по заминировании здания суда Кальмиусского района. Об этом корреспонденту УНН сообщили в Центральном отделе полиции.
Именно с таким сообщением в полицию обратилась волонтер. Женщина получила сообщение на телефон с информацией о заминировании с незнакомого номера.
Сейчас по указанному адресу работают полицейские, взрывотехники и другие спецслужбы. Правоохранители помогают быстро и без паники эвакуировать рабочих и посетителей суда, держат территорию в окружении и не позволяют прохожим приближаться к объекту на опасное расстояние.