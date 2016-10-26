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15 марта, 19:03 • 116643 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 171288 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 141024 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 133281 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 114356 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 106368 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 102097 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 137183 просмотра

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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В Мариуполе "заминировали" здание суда Кальмиусского района

В Мариуполе "заминировали" здание суда Кальмиусского района

Киев • УНН

 • 7019 просмотра

МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 26 октября. УНН. Полицейские в Мариуполе проверяют информацию по заминировании здания суда Кальмиусского района. Об этом корреспонденту УНН сообщили в Центральном отделе полиции.

Именно с таким сообщением в полицию обратилась волонтер. Женщина получила сообщение на телефон с информацией о заминировании с незнакомого номера.

Сейчас по указанному адресу работают полицейские, взрывотехники и другие спецслужбы. Правоохранители помогают быстро и без паники эвакуировать рабочих и посетителей суда, держат территорию в окружении и не позволяют прохожим приближаться к объекту на опасное расстояние.

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