У Маріуполі "замінували" приміщення суду Кальміуського району
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Поліцейські у Маріуполі перевіряють інформацію по замінування приміщення суду Кальміуського району. Про це кореспонденту УНН повідомили у Центральному відділі поліції.
Саме з таким повідомленням до поліції звернулася волонтер. Жінка отримала повідомлення на телефон з інформацією про замінування з незнайомого номеру.
Наразі за вказаною адресою працюють поліцейські, вибухотехніки та інші спецслужби. Правоохоронці допомагають швидко та без паніки евакуювати робітників та відвідувачів суду, тримають територію в оточенні та не дозволяють перехожим наближатися до об’єкту на небезпечну відстань.