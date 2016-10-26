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У Маріуполі "замінували" приміщення суду Кальміуського району

У Маріуполі "замінували" приміщення суду Кальміуського району

Київ • УНН

 • 7019 перегляди

МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Поліцейські у Маріуполі перевіряють інформацію по замінування приміщення суду Кальміуського району. Про це кореспонденту УНН повідомили у Центральному відділі поліції.

Саме з таким повідомленням до поліції звернулася волонтер. Жінка отримала повідомлення на телефон з інформацією про замінування з незнайомого номеру.

Наразі за вказаною адресою працюють поліцейські, вибухотехніки та інші спецслужби. Правоохоронці допомагають швидко та без паніки евакуювати робітників та відвідувачів суду, тримають територію в оточенні та не дозволяють перехожим наближатися до об’єкту на небезпечну відстань.

Українські Національні Новини

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