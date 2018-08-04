В марафоне морской пехоты США примут участие 9 ветеранов АТО

"Александр Дарморос, Дмитрий Полтавец, Андрей Бондарчук, Юрий Козловский, Олег Зимников, Павел Чайка, Александр Попруженко, Богдан Ушарук, Руслан Попов - девять наших ветеранов АТО начали готовиться к 43-му Марафону морской пехоты США, который состоится в конце октября в Вашингтоне", - сообщил Порошенко.

Порошенко призвал болеть за украинских защитников.

"Марафон морской пехоты США можно назвать настоящим "Народным марафоном", ведь там встречаются и бегут военные, ветераны, семьи погибших и их друзья со всего мира. Болеем за наших несокрушимых защитников!" - отметил Президент.

Напомним, вчера состоялась первая репетиция парада 27-й годовщины Дня Независимости Украины.