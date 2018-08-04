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У марафоні морської піхоти США візьмуть участь 9 ветеранів АТО

У марафоні морської піхоти США візьмуть участь 9 ветеранів АТО

Київ • УНН

 • 13173 перегляди

КИЇВ. 4 серпня. УНН. У марафоні морської піхоти США візьмуть участь дев'ятеро ветеранів АТО. Про це у своєму Facebook повідомив Президент України Петро Порошенко, передає УНН.

“Олександр Дарморос, Дмитро Полтавець, Андрій Бондарчук, Юрій Козловський, Олег Зімніков, Павло Чайка, Олександр Попруженко, Богдан Ушарук, Руслан Попов — дев’ятеро наших ветеранів АТО розпочали готуватися до 43-го Марафону морської піхоти США, який відбудеться наприкінці жовтня у Вашингтоні”, — повідомив Порошенко.

Порошенко закликав вболівати за українських захисників.

“Марафон морської піхоти США можна назвати справжнім „Народним марафоном“, адже там зустрічаються та біжать військові, ветерани, родини загиблих та їх друзі зі всього світу. Вболіваємо за наших незламних захисників!”, — зазначив Президент.

Нагадаємо, вчора відбулася перша репетиція до параду 27-ї річниці Дня Незалежності України.

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