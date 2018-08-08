Во Львове осудили производителей фальсифицированного кофе
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. Во Львове приговорили к штрафу организатора мини-завода по изготовлению фальсифицированного кофе. Поддельный напиток реализовывали на рынках и в небольших торговых точках, передает УНН со ссылкой на Гал-инфо.
Правоохранители разоблачили и прекратили изготовление и продажу фальсифицированного кофе, а также установили личность организатора подпольного производства, местоположение мини-завода и каналы сбыта подделки.
Как выяснилось, 45-летний львовянин устроил "предприятие" в собственном домохозяйстве на втором этаже дома, куда можно было попасть только с помощью лифта. Мощность мини-завода достигала около тысячи пачек кофе в сутки. Сбыт производился через подставных лиц и специальный "офис продаж", который устроил злоумышленник. Поддельный кофе реализовывался преимущественно на рынках и в небольших магазинчиках. Кроме того, работа с клиентами проводилась через Интернет.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Херсоне массово производили контрафактный кофе
Во время обысков полицейские изъяли оборудование для производства и упаковки кофе, более 19 тысяч упаковок готовой к реализации продукции, почти 100 килограммов сырья, бумажную тару, а также 17 тысяч гривен, вырученных от незаконной деятельности.
Владельцы торгового знака подтвердили причиненый им значительный ущерб в результате реализации фальсифицированного кофе.
Железнодорожный районный суд Львова признал виновным организатора незаконного производства по ч.1 ст.229 (незаконное использование знака для товаров и услуг, фирменного наименования, квалифицированного указания происхождения товара). Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 1500 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 25 500 гривен.
Поддельную продукцию и материалы, которые использовались для ее изготовления, уничтожено, а оборудование, задействованное в производстве, изъято в доход государства.