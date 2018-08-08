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У Львові засудили виробників фальсифікованої кави

У Львові засудили виробників фальсифікованої кави

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 серпня. УНН. У Львові засудили до штрафу організатора міні-заводу з виготовлення фальсифікованої кави. Підроблений напій реалізовували на ринках та у невеличких торгових закладах, передає УНН з посиланням на Гал-інфо.

Правоохоронці викрили та припинили виготовлення та продаж фальсифікованої кави, а також встановили особу організатора підпільного виробництва, місце розташування міні-заводу та канали збуту підробки.

Як з’ясувалося, 45-річний львів’янин облаштував “підприємство” у власному домогосподарстві на другому поверсі будинку, куди можна було потрапити лише за допомогою ліфту. Потужність міні-заводу сягала близько 1000 пачок кави на добу. Збут проводився через підставних осіб та спеціальний “офіс продажів”, який облаштував зловмисник. Підроблена кава реалізовувалась переважно на ринках та у невеликих крамничках. Крім того, робота з клієнтами проводилась через мережу Інтернет.

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Під час обшуків поліцейські вилучили обладнання для виробництва та пакування кави, понад 19 тисяч упаковок готової до реалізації продукції, майже 100 кілограмів сировини, паперову тару, а також 17 тисяч гривень, виручених від незаконної діяльності.

Власники торговельного знаку підтвердили заподіяння їм значних збитків внаслідок реалізації фальсифікованої кави.

Залізничний районний суд міста Львова визнав винним організатора незаконного виробництва за ч.1 ст.229 (незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару). Йому призначене покарання у вигляді штрафу в розмірі 1500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 25 500 гривень.

Підроблену продукцію та матеріали, які використовувалися для її виготовлення, знищено, а обладнання, задіяне у виробництві, вилучне у дохід держави.

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