Во Львове запретили деятельность московского патриархата
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июня. УНН. На сессии Львовского городского совета было принято решение запретить во Львове деятельность Украинской православной церкви московского патриархата и Украинской правоверной греко-католической церкви "Группа Догнала". Об этом сообщил депутат Львовского городского совета Юрий Ломага, передает УНН.
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"Деятельность этих структур носит откровенный антигосударственный и антиукраинский характер, а учитывая факты, которые происходили на территории Львовского городского территориального общества, сознательную и открытую спекуляцию на религиозных верованиях наших граждан со стороны российских оккупантов, в частности, что касается деятельности на территории Украины Украинской православной церкви московского патриархата и Украинской правоверной греко-католической церкви "Группа Догнала", которая приводит к искусственному противостоянию и расколу украинского общества на религиозной основе, с целью консолидации украинского народа, мы приняли соответствующее решение", – отметил Ломага.
Напомним
Собор Украинской православной церкви московского патриархата принял решение о полной самостоятельности и независимости от РПЦ.