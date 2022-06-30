У Львові заборонили діяльність московського патріархату
Київ • УНН
КИЇВ. 30 червня. УНН. На сесії Львівської міської ради ухвалили рішення заборонити у Львові діяльність Української православної церкви московського патріархату та Української правовірної греко-католицької церкви "Група Догнала". Про це повідомив депутат Львівської міської ради Юрій Ломага, передає УНН.
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"Діяльність цих структур носить відвертий антидержавницький та антиукраїнський характер, а враховуючи факти, які відбувалися на території Львівської міської територіальної громади, свідому та відкриту спекуляцію на релігійних віруваннях наших громадян з боку російських окупантів, зокрема, що стосується діяльності на території України Української православної церкви московського патріархату та Української правовірної греко-католицької церкви "Група Догнала", яка призводить до штучного протистояння і розколу українського суспільства на релігійній основі, з метою консолідації українського народу, ми ухвалили відповідне рішення", – зазначив Ломага.
Нагадаємо
Собор Української православної церкви московського патріархату ухвалив рішення про повну самостійність та незалежність від РПЦ.