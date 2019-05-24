Во Львове полиция ищет взрывчатку на 13 объектах
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. Во Львове полиция ищет взрывчатку на 13 объектах, в том числе в торговых центрах, медицинских учреждениях, железнодорожном вокзале и аэропорту. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Львовской области, передает УНН.
По данным пресс-службы ведомства, сегодня в 16:10 в полицию поступило сообщение о заминировании тринадцати объектов Львова, среди которых торговые центры, гостиницы, медучреждения, железнодорожный вокзал и аэропорт.
На указанных объектах сейчас работают эксперты-взрывотехники, кинологи, следственно-оперативные группы и специалисты других служб.
Напомним, на днях во Львове третьеклассница сообщила о "заминировании" школы, в которой учится.