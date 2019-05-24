У Львові поліція шукає вибухівку на 13 об'єктах
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. У Львові поліція шукає вибухівку на 13 об'єктах, у тому числі у торгових центрах, медичних закладах, залізничному вокзалі й аеропорті. Про це повідомив відділ комунікації поліції Львівської області, передає УНН.
За даними прес-служби відомства, сьогодні о 16:10 до поліції надійшло повідомлення про замінування тринадцятьох об’єктів Львова, серед яких торгівельні центри, готелі, медзаклади, залізничний вокзал та аеропорт.
На зазначених об’єктах наразі працюють експерти-вибухотехніки, кінологи, слідчо-оперативні групи та фахівці інших служб.
Нагадаємо, днями у Львові третьокласниця повідомила про “замінування” школи, в якій навчається.