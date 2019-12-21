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Во Львове обстреляли пассажирский автобус

Во Львове обстреляли пассажирский автобус

Киев  •  УНН

 • 14840 просмотра

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Во Львове неизвестный выстрелил в пассажирский автобус, личность злоумышленника устанавливается. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП во Львовской области.

"Сегодня, 21 декабря, в полицию поступило сообщение о том, что около 7:35 на проспекте Красной Калины во Львове в пассажирский автобус был произведен выстрел. На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа Сиховского отдела полиции и работники других служб полиции Львовской области. Полицейские установили, что выстрел был произведен из пневматического оружия. Пуля попала в боковое окно автобуса. Пострадавших в результате происшествия нет", - говорится в сообщении.

Указано, что правоохранители проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению личности злоумышленника. Решается вопрос правовой квалификации события.

Напомним, у стрелявшего посреди улицы в Киевской области изъяли оружие и гранаты.

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