У Львові обстріляли пасажирський автобус
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. У Львові невідомий здійснив постріл у пасажирський автобус, особу зловмисника встановлюють. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП у Львівській області.
"Сьогодні, 21 грудня, до поліції надійшло повідомлення про те, що близько 7:35 на проспекті Червоної Калини у Львові у пасажирський автобус був здійснений постріл. На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група Сихівського відділу поліції та працівники інших служб поліції Львівщини. Поліцейські встановили, що постріл був здійснений з пневматичної зброї. Кулька влучила у бокове вікно автобуса. Постраждалих внаслідок події немає", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що правоохоронці проводять комплекс оперативно-розшукових заходів для встановлення особи зловмисника. Вирішується питання правової кваліфікації події.
Нагадаємо, в чоловіка, який стріляв серед вулиці на Київщині, вилучили зброю та гранати.