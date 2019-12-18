У чоловіка, який стріляв серед вулиці на Київщині, вилучено зброю та гранати
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. У чоловіка, який у нетверезому стані в Київській області влаштував стрілянину серед вулиці, вилучили зброю та гранати. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу поліції Київської області.
"Правопорушником виявився 43-річний житель Луганської області. Під час проведення санкціонованого обшуку за місцем тимчасового проживання правопорушника у місті Боярка працівники Києво-Святошинського відділу поліції виявили та вилучили гвинтівку "Мосіна" часів Другої світової війни, корпус до гвинтівки, 55 набоїв калібру 7,62 мм, 2 пістолети, 2 гранати РГД-33 та Ф-1, 5 мінометних мін різного калібру, артилерійський снаряд калібру 150 мм та 14 підривачів до боєприпасів", - йдеться в повідомленні.
Також, речові докази направлені на проведення відповідних експертиз до НДЕКЦ МВС України.
"За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Чоловіку оголошено про підозру у скоєнні злочину. Запобіжний захід на час досудового слідства для нього обере суд. Правоохоронці звернулись з клопотанням про тримання під вартою", - зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, у селі Віта-Поштова чоловік в стані алкогольного сп’яніння здійснив декілька хаотичних пострілів з пристрою для відстрілу набоїв гумовими кулями. Обійшлось без потерпілих.
Як повідомлялося, у Кропивницькому озброєний пістолетом чоловік скоїв розбійний напад на лотерейний заклад.