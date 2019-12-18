В стрелявшего посреди улицы в Киевской области, изъято оружие и гранаты

"Правонарушителем оказался 43-летний житель Луганской области. Во время проведения санкционированного обыска по месту временного проживания правонарушителя в городе Боярка сотрудники Киево-Святошинского отдела полиции обнаружили и изъяли винтовку "Мосина" времен Второй мировой войны, корпус к винтовке, 55 патронов калибра 7,62 мм, 2 пистолета, 2 гранаты РГД-33 и Ф-1, 5 минометных мин разного калибра, артиллерийский снаряд калибра 150 мм и 14 взрывателей к боеприпасам", - говорится в сообщении.

Также вещественные доказательства направлены на проведение соответствующих экспертиз в НИЭКЦ МВД Украины.

"По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Мужчине объявлено о подозрении в совершении преступления. Меру пресечения на время досудебного следствия ему изберет суд. Правоохранители обратились с ходатайством о содержании под стражей", - отмечается в сообщении.

Напомним, в селе Вита-Почтовая мужчина в состоянии алкогольного опьянения совершил несколько хаотичных выстрелов из устройства для отстрела патронов резиновыми пулями. Обошлось без пострадавших.

Как сообщалось, в Кропивницком вооруженный пистолетом мужчина совершил разбойное нападение на лотерейное заведение.