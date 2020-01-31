Во Львове двое малолетних детей и взрослый отравились угарным газом
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Во Львове в результате отравления угарным газом в больницу госпитализировали трех человек, среди которых двое детей. Об этом сообщает департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА, передает УНН.
"30 января, в 19:40, во Львове по ул. Замарстыновская, в частном жилом доме, отравились, вероятно, угарным газом 3 человека, в том числе 2 ребенка (2014 и 2015 рождения), которые в состоянии средней степени тяжести были госпитализированы в медицинские заведения Львова", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что дом оборудован газовым котлом и двумя ПГ-4.
Работниками ПАО "Львовгаз" временно прекращена подача газа в дом. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Напомним, во Львовской области двое взрослых и маленький ребенок отравились угарным газом.