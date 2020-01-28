На Львівщині двоє дорослих та маленька дитина отруїлись чадним газом
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 28 січня. УНН. У Львівській області внаслідок отруєння чадним газом було госпіталізовані троє людей, серед яких одна дитина. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Департамент із питань цивільного захисту Львівської ОДА, передає кореспондент УНН.
Так, 27 січня, близько 23:15, у місті Жовква, в приватному будинку по вул. Богуна, отруїлися, ймовірно, чадним газом 3 особи, у тому числі 1 дитина (2019 року народження).
Потерпілі у стані середнього ступеня важкості госпіталізовані в Жовківську ЦРЛ. Аварійною бригадою ПАТ "Львівгаз" тимчасово припинено постачання газу до будинку. Будинок обладнаний ПГ-4 та котлом АГВ.
Обставини події встановлюються.
Нагадаємо, у місті Кам’янка-Дніпровська Запорізької області, за попередніми даними, внаслідок несправності пічного опалення та отруєння чадним газом загинула сім’я із чотирьох осіб.