Во Львовской области двое взрослых и маленький ребенок отравились угарным газом
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 28 января. УНН. Во Львовской области в результате отравления угарным газом были госпитализированы три человека, среди которых один ребенок. Об этом на своей странице в Facebook сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА, передает корреспондент УНН.
Так, 27 января, около 23:15, в городе Жовква, в частном доме по ул. Богуна, отравились, вероятно, угарным газом 3 человека, в том числе 1 ребенок (2019 рождения).
Пострадавшие в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в Жовковскую ЦРБ. Аварийной бригадой ОАО "Львовгаз" временно прекращены поставки газа в дом. Дом оборудован ПГ-4 и котлом АГВ.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Напомним, в городе Каменка-Днепровская Запорожской области, по предварительным данным, в результате неисправности печного отопления и отравления угарным газом погибла семья из четырех человек.