У Львові двоє малолітніх дітей і дорослий отруїлися чадним газом
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. У Львові внаслідок отруєння чадним газом до лікарні госпіталізували трьох осіб, серед яких двоє дітей. Про це повідомляє департамент із питань цивільного захисту Львівської ОДА, передає УНН.
"30 січня, о 19:40, у Львові, по вул. Замарстинівська, у приватному житловому будинку, отруїлися, ймовірно, чадним газом 3 особи, в тому числі 2 дитини (2014 та 2015 року народження), яких у стані середнього ступеня важкості було госпіталізовано в медичні заклади Львова", - йдеться в повідомлені.
Також зазначається, що будинок обладнаний газовим котлом та двома ПГ-4.
Працівниками ПАТ “Львівгаз” тимчасово припинено подачу газу до будинку. Обставини події встановлюються.
Нагадаємо, на Львівщині двоє дорослих та маленька дитина отруїлись чадним газом.